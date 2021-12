Piden a Choquehuanca que dé el ejemplo y muestre su carné de vacunación contra el covid-19

Escucha esta nota aquí

Tomando en cuenta que Bolivia está a pocos días de estrenar una nueva normativa que establece el porte y presentación de carnet de vacunación contra el Covid-19 para realizar trámites y para ingresar a entidades públicas y privadas, las autoridades legislativas advirtieron que el vicepresidente, David Choquehuanca, tendrá que exhibir este documento o portar su certificado de prueba PCR, tal como lo dispone el decreto 4641 que fue publicado el 22 de diciembre.





“En cuanto al hermano vicepresidente no conozco exactamente si se vacunó o no. Y si no lo ha hecho, tiene que estar con su PCR como corresponde. Las normas son para cumplirlas. Nosotros somos autoridades y tenemos que dar el ejemplo al pueblo boliviano” dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS).





El 16 de noviembre, EL DEBER reveló que Choquehuanca es una de las máximas autoridades del Gobierno que no recibió ninguna dosis contra el Covid-19 y tampoco hace énfasis alguno en la vacunación masiva que impulsa el Gobierno.









De igual modo, el diputado, Beto Astorga (CC), conminó a Choquehuanca a vacunarse o admitir que es activista de los antivacunas, ya que es la única autoridad nacional que no recibió las dosis contra el virus.





“Le exigimos que se vacune, que muestre su vacuna de una vez, de lo contrario que diga que es un antivacuna”, desafió el opositor.





Según el decreto 4641, el carnet de vacunación se constituye en el documento oficial de carácter nacional, portable, verificable, seguro y gratuito, que acredita que la persona fue vacunada contra el virus.



