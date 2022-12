Piden a Jhonny que aparezca y su entorno dice que el alcalde hace gestión

El caso QR sacudió a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y no existe un pronunciamiento oficial sobre este proceso por parte del alcalde Jhonny Fernández. El burgomaestre no tiene apariciones públicas como antes. La última vez que se lo vio fue el lunes en la entrega de un bono a personas con discapacidad .

En vísperas de Navidad, la ciudad se está colmando de ambulantes y los gendarmes municipales no logran imponer el orden. Sobre esto tampoco se ha pronunciado la autoridad.

Lamentó que Fernández no haga apariciones públicas y hable sobre los supuestos casos de corrupción , como el del QR y la situación de los avasallamientos.

“Solamente Dios sabe dónde le pone a uno y cada uno está en su lugar. Y me ha mandado ahora para que también esté con usted”, se escucha decir a Fernández a una señora a quien le entrega los primeros 100 dólares, se ve en el video.

Fernández viene enfrentando una serie de conflictos que según expertos están desgastando su gestión. Lo primero fue no apoyar el paro indefinido por el censo. Después tuvo problemas por el bloqueo del vertedero de San Miguel de los Junos y ahora el problema con los vendedores mañaneros.

“Si bien no son aliados (Fernández y el MAS), la población ya los ve así. No es lo mejor para el mismo MAS, ya que UCS es un partido neoliberal y en el oficialismo critican eso. Existe un malestar en la población cruceña porque no hay respuestas a muchos temas, uno de ellos el caso QR. También esa molestia se vio en el caso del vertedero, ya que la Alcaldía ingresó tarde a intentar resolver el tema”, afirmó Coca.