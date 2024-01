Piden ajustes para anular elección de magistrados

El diputado Carlos Alarcón (CC) aseguró que las elecciones judiciales son el primer paso para solucionar de fondo la justicia. “Si no damos ese paso ninguno de los otros servirán para nada. Si no hay renovación de las cúpulas judiciales, tampoco la habrá en estratos intermedios e inferiores. Esa es otra de las grandes mentiras, ahora el MAS y el presidente Arce salen con el discurso de que las elecciones judiciales no les interesa a los ciudadanos. Como diciendo que las elecciones judiciales son un disparate, no sirven para nada, ¿de qué se preocupan si eso tiene sin cuidado a la población? Esto oculta su negra intención de que no haya renovación en el Poder Judicial, quieren ahí a los más sumisos y no lo podemos permitir”.