Piden al Senado viabilizar la aprobación de créditos internacionales

El Senado convocó a sesión del pleno para este miércoles, a las 09:00. El orden del día no contiene la consideración específica de los siete proyectos de créditos externos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados.



La Dirección de Comunicación publicó la convocaría a sesión, la misma que en su orden del día señala lo siguiente: correspondencia, asuntos del día, asuntos en mesa, informes de comisiones y asuntos varios.



Huaytari recordó que el acuerdo entre las tres bancadas fue firmado por unanimidad; por lo tanto, los créditos deberían aprobarse en unanimidad, porque beneficiarán al pueblo boliviano con obras.



La semana pasada, la Cámara de Diputados , en el marco de bochornosas sesiones aprobó varios proyectos, en el marco económico.



Entre los proyectos están: el préstamo para el Programa “Apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19”, firmado con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA; “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por hasta $us 56.050.000.



Además del proyecto de ley para el “Programa de Electrificación Rural III”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta $us 200.000.000; y el convenio de préstamo para “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III”, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, por hasta $us 125.000.000.



También el crédito para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por hasta $us 67.246.082,37; y el crédito para el “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz”, del BID, por hasta $us 62 millones. Todos los proyectos fueron aprobados por mayoría absoluta y en voto secreto.