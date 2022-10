Piden alejar a embajadora Pérez y canciller la cita en La Paz para dar un informe

Varias activistas, políticos y legisladoras rechazaron las declaraciones de la embajadora de Bolivia en Irán, Romina Pérez, quien se habría pronunciado a favor del régimen iraní y contra las protestas de mujeres que repudian la discriminación y la violencia hacia sus cuerpos, por el uso del hiyab (velo). La reprobación creció al punto que se pide la destitución de la diplomática y obligó al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, a citarla en La Paz para que brinde un informe.



La también exdiputada del MAS, apareció ayer para desmentir la postura contra las marchas feministas y dijo que el medio televisivo Irán Internacional “distorsionó” sus palabras que luego fueron difundidas por Infobae, por lo que pidió la rectificación. Sin embargo, esta aclaración no fue suficiente y ahora Comunidad Ciudadana exigió una investigación “seria” por parte de la Cancillería.



“Son declaraciones inaceptables que terminaron generando un apoyo al régimen iraní que, en este momento, está masacrando a las mujeres que están luchando por derechos. Exigimos una investigación sobre estas declaraciones porque la embajadora negó los dichos y exigimos al Gobierno se clarifique la posición boliviana en este caso. No vamos a dejar este asunto en un problema de malos entendidos de medios”, aseguró la senadora Cecilia Requena.



La alianza opositora no solo pidió una aclaración de los hechos sino impulsa una interpelación al canciller Mayta, quien deberá responder ante la Asamblea Legislativa.



La diplomática Romina Pérez, según Infobae, durante un encuentro con el alcalde de Tabriz, se habría referido a las marchas feministas como “disturbios” y mostró su respaldo al líder supremo Ali Jameneí.



“Nuestro gobierno condena los recientes disturbios en Irán, perpetrados por los sionistas británicos y estadounidenses, y estamos seguros de que todos los problemas se resolverán con la solidaridad, el conocimiento y la comprensión del querido líder de Irán”, citó el medio internacional como palabras de la funcionaria en Teherán.



Un día después de la polémica, la exlegisladora dijo que nunca realizó las declaraciones de condena, mismas que invitó a verificar “en el registro audiovisual” del medio iraní. Aseguró que sus palabras fueron “manipuladas de manera tendenciosa”.



“Aclaro que en ningún momento emití posición de mi Gobierno sobre la situación de Irán en el marco del respeto a la no injerencia y la soberanía. En ese sentido, estoy realizando las gestiones correspondientes a efectos que el medio que distorsionó mis declaraciones rectifique el contenido publicado para evitar mayores confusiones”, sostuvo en un video difundido en las redes sociales de la embajada boliviana en Irán.



La molestia por los dichos de Pérez creció, ya que Irán vive una ola de protestas por el uso del velo que ya dejó 185 fallecidos. Las marchas se iniciaron por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, quien murió por falta de oxígeno en el cerebro, luego de que la Policía de la Moral la arrestara.



La activista y líder de Mujeres Creando, María Galindo, llegó hasta instalaciones de la Cancillería para exigir respuestas y cuestionar por qué Pérez hizo dichas declaraciones a nombre de Bolivia. No solo eso sino pegó carteles en la Casa Grande del Pueblo y el ministerio a cargo de Mayta, para exigir la destitución de la embajadora.



“Consideramos esas declaraciones como atentatorias contra el derecho a la vida y la lucha de las mujeres iraníes, lucha inobjetable con la que deberíamos estar identificadas todas las personas y nuestro Estado como Estado pacifista y violento”, dice la carta dirigida al canciller que también pide la renuncia de la diplomática.



Las críticas también llovieron por parte de su partido. Por ejemplo, la exministra de Autonomías Claudia Peña rechazó la posición de la embajadora y le dijo “no son disturbios, es defensa de la vida. No son sionistas, son mujeres iraníes luchando por autonomía sobre sus cuerpos. Merecen nuestra solidaridad. Reconozcamos su valentía, comprendamos que la religión es el opio de los pueblos”, escribió a través de su Twitter.



En la misma línea le siguió la exdiputada Susana Rivero (MAS) y sostuvo que ni la religión, cultura, o teoría política de Estado “justifican asesinato de mujeres”.



Asimismo, Valeria Silva quien compartió legislatura con Rivero y Pérez dijo que una embajadora “sabe que lo que dice se asume como posición oficial de su país. Bolivia no podría nunca posicionarse a favor de represión a mujeres”.



Desde diferentes sectores lamentaron que el Gobierno, que promueve el año de la despatriarcalización y a horas de conmemorar el día de la mujer boliviana en honor a Adela Zamudio, no luche contra la violencia hacia la mujer en los hechos y menos en el discurso.



Daño de la política exterior



En las últimas horas, los cuestionamientos pasaron de Pérez al Gobierno porque ven un deterioro en el manejo de la política exterior que inició con los dichos sobre el tereré de Mario Cronenbold, cuando fue embajador de Paraguay, y le siguió con las posturas sobre Nicaragua, Venezuela y Rusia ante la Organización de los Estados Americanos, expresadas por Héctor Arce Zaconeta.



“En términos internacionales, el récord del país ante la comunidad internacional es desastroso. Hemos estado apoyando a países que no solo están violando los derechos humanos sino cometiendo delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra como en el caso de Rusia y quitando respaldo a investigaciones de derechos humanos”, dijo la legisldoraRequena.



Por su parte, el periodista Humberto Vacaflor atribuyó estos desaciertos de los diplomáticos bolivianos porque el líder del MAS, Evo Morales, “maneja la política exterior” debido a que son hombres y mujeres que ocuparon cargos en su gobierno o que han demostrado “lealtad” a su partido, ahora ocupan cargos en el extrajero.



“Esto no puede ser tolerado. Los representantes de los bolivianos están del lado del régimen troglodita y asesino de Irán. Apoyan al gobierno criminal de Putin. Si tiene un poco de vergüenza, Arce debería quitarle al cocalero Morales el manejo de la política exterior”, escribió en su Twitter.