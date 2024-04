Piden extraditar a Soza, el fiscal del caso ‘Terrorismo’ condenado por extorsión, que fue asilado en Brasil

Pedido de extradición de Marcelo Soza

Matkovic estuvo recluido durante casi 10 años, de manera preventiva, ocho tras las rejas y dos con detención domiciliaria, por una no demostrada implicación en el caso “terrorismo”. La CIDH admitió su demanda, pero no fue la única, pues existen al menos siete querellas en esa entidad, según precisó el procurador César Siles. “Soza está sentenciado (en rebeldía) por extorsión a los investigados del caso terrorismo, y desde el 2018 nadie ha hecho ni el más mínimo intento de extraditar a esta persona, q ue ya ha hecho público cómo fue que se manejó el caso terrorismo”, sentenció el presidente de la ALD.

¿Qué dijo el exfiscal Soza?

El exfiscal Soza afirmó que existen pruebas de “los pasajes fueron pagados los de la logia Caballeros del Oriente, más concretamente la Unidad 10 de esa logia que estaba encargada de la cooperación directa c on Eduardo Rozsa” .

El presidente de la ALD dijo que existen varias personas que se deben investigar en este caso, pero también autoridades vinculadas con la justicia. “Tengo serias dudas (de que este caso prospere) pero no me queda más que confiar. Ahora va a depender de todas las personas que vayan a declarar ante este tribunal que pueda llevarse adelante una investigación seria”, remarcó.

¿Qué dijo la CIDH sobre lo ocurrido en el hotel Las Américas, en su informe?

El siguiente punto conclusivo apunta al Gobierno. “Constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no fueron considerados porque “todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir”. Esa noche, el entonces presidente Evo Morales se encontraba en Venezuela, mientras que el entonces Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, había viajado a Brasil.

No fueron hallados en flagrancia, el informe resalta que se encontraban durmiendo. En la habitación de Tóásó no habían armas y en la de Tadic no hubo rastros de fuego cruzado. No hay vinculación entre el atentado a la casa del cardenal y la detención de las presuntas víctimas con relación a colaborar con un movimiento separatista en Santa Cruz.