Piden fianza de Bs 50 mil por liberar a dirigenta cocalera y Porfirio Rivero fue enviado a San Pedro

Los argumentos de la abogada Evelyn Cossío en favor de su cliente, Porfirio Rivero Rivero , no hicieron mella en el juez Séptimo de Instrucción, Luis Fernando García, quien decidió enviarlo a prisión por el lapso de seis meses , pese a que este rogó porque se haga justicia y se tome en cuenta sus extremadas limitaciones.

“Tengo muchas limitaciones, por mi accidente he perdido a mi familia y ahora no puedo ni ir al baño solo . Los policías se han confundido, otras personas estaban usando dinamita, yo pido que se haga justicia”, dijo Porfirio Rivero.

La abogada dijo que no era posible que el juez haya visto cómo está el acusado, reiteró que su cliente no puede realizar la mayoría de las actividades solo y se preguntó cómo podría garantizar el juez quién asistirá a su cliente, porque Porfirio Rivero no tiene familia en La Paz.