Piden investigar a Evo por los sucesos de 2019 y evista señala a Iván Lima

“Si Evo Morales hubiera obedecido el referéndum (2016), si hubiera mandado otro candidato del MAS no hubiéramos perdido las 37 vidas en 2019 no hubiera perdido nueve meses de mi vida en una cárcel sufriendo Covid encerrada, no hubiera puesto en riesgo a mis hijos que fueron aprendidos mientras yo estaba encarcelada”, protestó la diputada Daysi Choque.