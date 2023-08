Piden pausa; naufraga intención de bloqueos de la Csutcb ‘evista’

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, señaló este domingo que no es un buen momento para iniciar las protestas, como los bloqueos de caminos a nivel nacional que anunció la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín a su línea.

“Por la prensa dicen (que habrá) bloqueo, yo no comparto tanto con bloqueo, aquí están batallando, la situación económica no está bien. Creo que no es el mejor momento de lanzarse, pero a veces las bases nos rebasan”, dijo el líder del MAS en su programa dominical de radio Kawsachun Coca.