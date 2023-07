Piden que se cumpla fallo judicial que autoriza a Carvajal a acceder a ambientes de la Apdhb

“La Justica hace eso, a los poderosos protege y a los que no son poderosos los castiga, este es el mensaje que nos está permeando a toda la sociedad y que debería llevarnos a la reflexión, lo que está ocurriendo con Amparo Carvajal es parte de eso, los poderosos pueden entrarse, pueden tener protección policial, los que no están vinculados al poder tienen que andar con el santo y seña porque si no les puede ir muy mal y así ocurre en toda la sociedad. Yo estoy alarmado de este tipo de mensajes que nos está permeando malignamente la sociedad”, remarcó Arias.