Piden seis meses de cárcel para Camacho a 12 días del plazo para el caso ‘Golpe I’

Esta sanción preventiva de cuatro meses, aplicada contra Camacho, debería terminar el próximo 30 de abril con una acusación formal emitida por el Ministerio Público, pero hasta el momento no se mostraron avances, según la defensa del gobernador, lo que puede derivar en su liberación. No obstante, ya existe otra acusación por “allanamiento” al Palacio Quemado que se dio en el contexto de la crisis política de 2019, pero aún no existe imputación ni fecha de una audiencia.