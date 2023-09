Piden ver resultados de los créditos para el agua

Más del 80% de los municipios del país se declararon en emergencia o emitieron alertas de desastre natural por las sequías, esto con la finalidad de movilizar recursos extraordinarios del Gobierno central. Ante este escenario, el diputado Freddy Mamani, de la facción ‘evista’ del MAS, recordó que en 2022 “se aprobaron todos los créditos internacionales” destinados a riego rural y la provisión de agua potable para las zonas urbanas. “Con esos fondos en ejecución, la situación no tendría que ser tan grave”, dijo.



“Estamos mandado una petición de informe al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Hemos aprobado esos créditos de manera inmediata, pero queremos ver los resultados. Si no hemos tenido las lluvias, imagínense lo que va a pasar en noviembre cuando la temperatura sea más elevada”, insistió.



Es importante que nos expliquen en qué se están invirtiendo esos recursos “Ojalá que no esté pasando como lo que sucedió con este señor Santos Cruz, el anterior ministro de Medio Ambiente y Aguas que se fue a la cárcel por temas de corrupción”, mencionó Mamani, quien fue presidente de la Cámara de Diputados entre 2020 y noviembre de 2022.



El diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que, entre el 28 de abril de 2022 al 8 de diciembre, se aprobaron seis proyectos de ley que en total autorizaron préstamos internacionales por $us 1.106 millones para tareas vinculadas al riego y acciones para enfrentar el cambio climático, además de la resiliencia de las comunidades ante estos fenómenos naturales que golpean al país y a varias regiones del mundo.



“La pregunta ahora es dónde están esos $us 1.106 millones, tomando en cuenta que hubo tiempo para la ejecución de esos recursos”, remarcó la autoridad, quien es parte de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, donde se revisan los empréstitos contratados por el Gobierno. “Hemos aprobado más de $us 4.000 millones en todo este tiempo, a razón de más de $us 100 millones por mes”, lamentó y cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo que “no aclaró el destino de los fondos que contrata para cerrar el presupuesto”.



El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, confirmó ayer que se pondrá en marcha un plan para luchar contra la sequía



“Al tener esta presencia en Bolivia del fenómeno del Niño, la preparación y el apronte tiene que ser articulado, de manera conjunta desde el gobierno comunitario, gobierno municipal, el gobierno departamental y, por supuesto, el gobierno nacional, y en esa dimensión estamos trabajando, haciendo ya los últimos detalles para consolidar este plan que pronto vamos a hacer conocer al país”, expresó la autoridad a la prensa.



Agregó que el plan contempla aspectos cualitativos y cuantitativos junto a las tareas que cada una de las instancias gubernamentales tiene que desempeñar.



“Hemos estado trabajando ya, inclusive, desde el año pasado alertando con información de primera mano mediante los medios de comunicación y socializando a través de talleres, seminarios, encuentros y reuniones donde convocamos a las nueve gobernaciones del país”, aseguró Herrera.