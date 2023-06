Pierde Amparo: Justicia niega acción de libertad planteada contra la Policía y el Ministerio de Gobierno

El 2 de mayo el grupo de choque de Édgar Salazar , un conocido dirigente afín al Gobierno , tomó por asalto el edificio de la Asamblea en La Paz, fue el octavo intento de toma que realizaron. Ese mismo día Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea, convocó a la Policía para desalojar a los avasalladores, sin embargo, la Policía montó un cerco en la puerta de la Asamblea y ya no dejó ingresar a los funcionarios y activistas.

La juez consideró que tanto la Policía, como el ministro de Gobierno no estaban poniendo en riesgo la vida de la demandante, pues uno de los argumentos de la demanda fue que la vida de Amparo Carvajal corre peligro. Tampoco está siendo perseguida, no está con un proceso penal y no está recluida en un penal. La jueza dijo que se debía cumplir una de estas cuatro condiciones para que se de la razón a los demandantes.