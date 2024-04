Piso Firme: se retoma la reunión técnica para determinar los hitos limítrofes

Tensión entre gobernaciones

Mesa técnica, en lugar neutral

¿Qué pasa si no prospera la conciliación?

La opción presentada por el viceministro levanta más suspicacias aún. Desde Santa Cruz, se alega que los diferendos entre municipios se resuelven de acuerdo a la ley 339. La norma contempla la consulta a los habitantes de la entidad territorial para que decidan a qué municipio quieren pertenecer. En opinión de Ruíz, no se puede aplicar dicha ley en el caso de dos departamentos.



A criterio del constitucionalista José Luis Santistevan, en conflictos interdepartamentales no hay referéndum porque lo excluye la ley Marco de Autonomías. Corrobora la posición del viceministro. Si no hay consenso, el caso acabará en el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Tribunal Constitucional Plurinacional.