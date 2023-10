Pistas clandestinas: el narcotráfico invade el cielo boliviano pese a la Ley de Control Aéreo

En 2014, durante la administración de Evo Morales, Bolivia aprobó la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo para establecer un sistema de control integral que evitaría el tráfico aéreo de drogas, a través de la instalación de radares. “Ahora se tiene un instrumento que nos permitirá luchar sobre todo contra el narcotráfico”, dijo Morales tras promulgar la norma que nació luego de que Naciones Unidas calificara a Bolivia como un país de tránsito de drogas. Pero la ley –que incluía la instalación de 13 radares para monitorear y detectar vuelos irregulares– tardó nueve años en aplicarse. Ese tiempo sirvió para que Bolivia, el tercer productor de hojas de coca del mundo, se consolidara como un corredor aéreo de cocaína en América del Sur. La demora en la instalación de los radares –que recién entraron en operaciones– y acciones no exitosas de las autoridades bolivianas a la hora de luchar contra el narcotráfico, provocaron la proliferación de pistas aéreas clandestinas por todo el país. Para esta investigación, EL DEBER y Connectas Hub utilizaron herramientas satelitales con las que se logró detectar 440 pistas aéreas en los cuatro departamentos donde más operativos antidrogas se realizan. También, se revisaron decenas de reportes oficiales y reseñas de prensa sobre las intervenciones antinarcóticos, así como edictos sobre casos judiciales para lograr la ubicación precisa de decenas de pistas. Desde hace tres meses, el equipo de periodistas solicitó información al Ministerio de Gobierno, pero no hubo respuesta hasta el momento. El equipo de periodistas contrastó informaciones sobre los operativos conjuntos con las autoridades de Perú y Paraguay y analizó denuncias públicas sobre pistas que operan ilegalmente. Los datos recolectados indican que la tardanza en instalar los 13 radares reveló la deficiencia para supervisar los corredores clandestinos que son intervenidos y destruidos, lentitud a la hora de avanzar en operativos que frenen el tráfico aéreo de drogas por Bolivia, y también la falta de control de las autoridades sobre las operaciones de los aeródromos y las pistas informales que hay en el país. En las reservas indígenas, enclavadas en parques naturales o zonas protegidas, tienen muy claro el problema. Una de ellas, al norte de Bolivia, vive sometida por grupos de narcotraficantes que desde hace ocho años hicieron de esa zona un enclave para los envíos aéreos de drogas. Desde una pista clandestina salen avionetas dos y hasta tres veces al día y, aunque han denunciado ante las autoridades, los habitantes de la comunidad todavía no tienen respuestas. “Todos prefieren aguantar porque tienen familia, tienen sus cositas ahí. Yo, por ejemplo, les dije que me sacaban muerta porque yo no sé vivir en otro lado”, dijo una mujer de la reserva entrevistada para esta investigación. Esa situación es solo una muestra de cómo Bolivia se ha convertido en la última década en una pieza clave para el tráfico de drogas en la región. Desde 2008, la lucha antinarcóticos en este país se desarrolla sin intervenciones externas, más allá del acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que monitorea los cultivos de hojas de coca y el apoyo de Europol. A dos años de llegar a la presidencia, Morales expulsó a la DEA del país, tras considerar que la agencia estadounidense antidrogas hacía más espionaje político que lucha contra el narcotráfico. Por Perú y Bolivia sobrevuela la droga que luego saldrá desde Brasil y Paraguay hacia otros mercados. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú reportó para esta investigación que en cinco años intervino 187 pistas clandestinas desde las cuales se detectaron narcovuelos hacia Bolivia. Y desde Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó en una rueda de prensa que entre noviembre del 2020 y finales de agosto de este año las autoridades bolivianas habían intervenido 167 pistas clandestinas.

La mayoría de las pistas irregulares están al norte del país, cerca de la frontera con Brasil, y en lugares poco accesibles como parques, reservas y zonas selváticas de la Amazonia boliviana. Se distribuyen en las orillas de lagunas y a lo largo de los ríos, lugares que sirven tanto como un punto de referencia para aterrizar, como también tener una vía fluvial que asegure la llegada del combustible que requieren las aeronaves para repostar y continuar con su vuelo a otros países.



Las intervenciones de pistas se han concentrado en diez provincias de los departamentos Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Aunque la Felcn, a través del Ministerio de Gobierno, no dio los datos geolocalizados de las pistas que han descubierto en los últimos años, EL DEBER y CONNECTAS lograron la ubicación exacta de 27 corredores intervenidos desde 2018, a través de informaciones publicadas por las propias autoridades en sus redes sociales y en casos judiciales.



Los datos obtenidos revelan un severo retraso de las autoridades a la hora de actuar sobre las pistas clandestinas, pues algunas estuvieron operativas por más de una década antes de ser intervenidas. Así ocurrió con una localizada en Urubichá, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, que aparecía en fotografías satelitales desde abril de 2007, si bien su intervención ocurrió en septiembre del año 2021, catorce años después. Igual sucedió con otra pista situada en la provincia Moxos en Beni, que ya existía en agosto de 2011 y fue intervenida por la Felcn 11 años después, en julio de 2022.



Intervenciones repetidas



Las pistas clandestinas suelen estar en zonas de difícil acceso. Lo intrincado de los lugares y la falta de supervisión con los radares generó que algunas de las pistas que ya habían sido intervenidas se volvieran a utilizar para actividades ilícitas. Esto fue lo que pasó con una localizada al noreste de Bolivia, en la laguna San José en el Parque Nacional Iténez, que fue intervenida dos veces por la Felcn en menos de un año.



El primer operativo fue en marzo de 2019, cuando la fuerza antinarcóticos descubrió 221 kilos de clorhidrato de cocaína en ese lugar. Sin detenidos, el entonces director de la Felcn, Maximiliamo Dávila –arrestado a inicios de 2022 por supuestos vínculos con el narcotráfico– aseguró que estaban a punto de dar con los responsables de la operación delictiva. Pero apenas 10 meses más tarde, en enero de 2020, la pista volvió a ser intervenida y destruida con explosivos, según el reporte de la Policía. Actualmente, el corredor todavía aparece en las imágenes satelitales, aunque se desconoce en qué condiciones se encuentra.



Poco control



Una pista clandestina de casi un kilómetro de largo, situada en San Ignacio de Moxos, Beni, sigue visible y sin señales de haber sido destruida, pese a que fue intervenida por las autoridades antinarcóticos ya hace más de un año, en julio de 2022, según consta en los registros judiciales. Como contraste, otras pistas que han sido intervenidas por la Policía, a través de la Felcn, sí siguen mostrando signos de destrucción tras su inhabilitación, como la pista Los Fierros, en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y otra más en Villa Tunari, en la región del Chapare.



Para destruir las pistas, las autoridades antidrogas detonan cargas explosivas para convertirlas en corredores intransitables para nuevos aterrizajes. No obstante, en al menos tres casos se logró detectar que las explosiones se hicieron a distancias de 200 y 300 metros cada una. Según el experto peruano Ricardo Soberón, las avionetas Cessna –usualmente utilizadas para los narcovuelos entre Perú y Bolivia– solo necesitan de 100 a 300 metros de pista para poder aterrizar.



Pero la falta de control sobre los corredores, también abarca el proceso de autorización de las pistas para que puedan operar.



A escala nacional, apenas 122 corredores aéreos contaban con permisos para operar, de acuerdo a los datos presentados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para junio de este año. Pero solo en los cuatro departamentos con más operativos antidrogas (Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz), las imágenes satelitales permitieron detectar 440 pistas de las que se desconoce su condición legal.



Al menos 260 están cerca de estancias, ranchos, zonas urbanas y hospedajes turísticos, según pudo observar en la investigaión con herramientas satelitales. Otros 180 corredores aéreos aparecen enclavados en medio de parques naturales, reservas, territorios indígenas o lugares inhóspitos, muy alejados de asentamientos humanos. La mayoría (134) están situados en la provincia Yacuma, departamento Beni.



De los aeródromos privados que tienen autorización, al menos tres han sido intervenidos por la policía antinarcóticos entre 2022 y 2023. El caso más sonado fue el de La Cruceña –también conocido como aeródromo Mundaka– a inicios del año pasado, con una operación que reveló varias irregularidades. Tres años antes, la Felcn había intervenido la pista en dos ocasiones y halló estupefacientes, pero el entonces director de la autoridad antidrogas, Maximiliano Dávila, habría anulado el proceso de intervención y el caso no trascendió.



La DGAC, encargada de autorizar los aeródromos y las pistas aéreas privadas, explicó que “no tiene competencia ni facultades para sancionar o cerrar aeródromos por actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico”, sino sólo planificar, reglamentar, fiscalizar y supervisar la actividad aeronáutica.



No obstante, el Ministerio de Defensa señaló para esta investigación que hay un convenio de cooperación interinstitucional, firmado en diciembre de 2021, que compromete a la DGAC, al Ministerio Público, Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la Felcn, entre otros, a cooperar e intercambiar información en el marco de la lucha contra el narcotráfico.



Esta cartera de Estado reportó para esta investigación que entre enero y el 25 de agosto de este año los radares detectaron 519 “tránsitos aéreos de interés” en el territorio boliviano, y que “una parte de ellos ha permitido identificar las principales rutas de tránsito de aeronaves clasificadas como infractoras e ilícitas”.



No obstante, ese medio millar de vuelos irregulares registrados a través de los radares sólo ha terminado en las intervenciones de 51 pistas clandestinas y 33 aeronaves sospechosas en lo que va de año, según datos presentados recientemente por el ministro Del Castillo. EL DEBER solicitó una entrevista con esta autoridad, mediante carta y teléfono, pero el pedido no logró una respuesta hasta el cierre de edición.



Cultivos de coca en aumento