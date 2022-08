Plácido Cota, herido por una dinamita en el conflicto de Adepcoca: "Gracias al hospital por hacerme vivir una segunda vez. ¡Dios existe!"

“Muchos decían que no voy (iba) a salir (con vida)”, manifiesta en el video que fue publicado en las redes sociales de ese centro de salud, y agradece a los médicos, a los enfermeros y a todos quienes lo han atendido en el hospital. “Venían (y me decían): ‘pedile a Dios, hijo’… Sobre todo, está Dios, nada más. Dios existe”, expresa Plácido con fe; y al lado de su almohada su material de lectura, lo corrobora, un pequeño libro con el Nuevo Testamento.

“Yo he hablado con Dios, y Dios dice que somos familia, todos; familiares lejanos, cercanos (…) A mi institución que es Adepcoca; a mi familia que es Adepcoca: gracias. Y sobre todo, pondero al personal médico, (por) esa buena fe, ese cuidado de mano hacia el prójimo… Un amor… no tiene nombre, de todo: de padre, de madre, de hijo, de todo. Eso es lo que me han demostrado aquí en este hospital (…) me han tratado excelente”, manifiesta su agradecimiento, calmado, haciendo las pausas que su cuerpo le pide.