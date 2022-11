Planificación: “Hasta el momento no han podido demostrar técnicamente que el censo se puede realizar en 2023”

En conferencia de prensa, desde Trinidad, donde se desarrolla la mesa técnica que definirá la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda, el viceministro de Planificación, David Guachalla, indicó que " hasta el momento no han podido demostrar técnicamente que el censo se puede realizar en 2023 ". Sus declaraciones encendieron a los miembros del Comité Interinstitucional que también están en Trinidad. Minutos más tarde salió a hablar el titular de Planificación, Sergio Cusicanqui, para decir lo mismo: que ninguna propuesta de censo 2023 había logrado demostrar cómo hacerlo, " No es solamente decir vamos a reducir los plazos (del cronograma censal), es necesario demostrar cómo ”.

" No somos nosotros los que tenemos que dar el examen , no somos nosotros los que tenemos la actividad privativa de llevar adelante el censo, es el INE el que tiene que demostrar (por qué trasladó la encuesta hasta 2024)”, dijo exasperado Cuéllar.

“Si no tienen qué ocultar, si quieren hacer un trabajo técnico y no político, por qué no publicitarlo, por qué no darle publicidad, que es la mejor forma de ver las posiciones de ambas partes o de todas las partes que están adentro (…) Para que el pueblo boliviano sepa quién es el que tiene argumentos, quién es el que tiene pruebas sobre las propuestas que va a presentar”, manifestó el abogado.