Plazos cortos y la falta de fallo del TCP colocan en riesgo la elección judicial

El legislador considera que el oficialismo provocó estas dudas sobre el proceso electoral , ya que no mostró predisposición para consensuar con la oposición un reglamento que permita elegir a los mejores candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

“De qué sirve tener mayoría para aprobar un reglamento si llegaremos a la etapa de preselección y se requieren los dos tercios. Para nosotros está clarísimo que la situación de la Asamblea no es de las mejores, no solo por la oposición, sino porque hay dos alas en el MAS (arcista y evista) que están en una disputa de poder. No creo que puedan encontrar una salida”, observó el opositor.