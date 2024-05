Pobladores de Tariquia piden a Petrobras desalojar el área de exploración en 48 horas

Asimismo, los comunarios advierten que caso contrario no se responsabilizan de lo que pueda suceder. Nelly Coca y Juanita Mercado, pobladoras del cantón de Chiquiacá, coincidieron en los motivos por los que se oponen a la actividad hidrocarburífera en la zona de recarga hídrica para la Reserva de Tariquía.

"Seguiremos en vigilia hasta que la empresa brasileña se vaya y si es posible a su país. No vamos permitir su ingreso y un ingeniero de Petrobras nos prometió que no se va mover nada hasta que no se solucione", declaró Coca.