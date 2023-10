“Podemos conversar para crear un ambiente propicio para la inversión”

Bolivia me encanta. Creo que estamos en un buen momento para trabajar con la gente del país, así como con todas las personas del hemisferio en las prioridades que compartimos en América Latina. Ahora tenemos muchos desafíos que enfrentar juntos, que nos afectan a todos, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la salud internacional. En este último aspecto, la pandemia nos enseñó que todos necesitamos participar en el fortalecimiento de nuestros sistemas de salud. También debemos trabajar en la seguridad y en ofrecer oportunidades económicas para todos los países. Si trabajamos juntos podemos construir un mejor futuro y también contribuirá en buscar soluciones a los problemas globales que nos afectan.

Estados Unidos siempre está dispuesto a dialogar. Sería bienvenido si el Gobierno (boliviano) desea conversar con nosotros. Sin embargo, (iniciar ese tipo de relaciones) depende de otras personas, no de mí. En estos momentos me corresponde buscar socios en Bolivia que demuestren interés en resolver los problemas que he mencionado y que nos afectan, como por ejemplo la preservación de la naturaleza y el medioambiente, de la economía, trabajar por fortalecer el respeto de los derechos humanos, el derecho de las minorías, de los pueblos indígenas y de las mujeres. Tal y como lo mencionó el presidente (Luis) Arce en su discurso ante la sesión plenaria de Naciones Unidas. Todos estamos hablando sobre los mismos desafíos.