Policía amenaza con reprimir a bloqueadores en Beni y cívicos se mantienen firmes con el paro de 24 horas

En un video publicado por un medio local, se muestra el momento en que la diputada Rodríguez les dice a los efectivos policiales que la protesta es pacífica. Mientras otro manifestante hace notar que ya fueron retirados de otra avenida y que los "sacaron como a perros" a lo que responden: "por eso, otra vez lo podemos hacer y no queremos hacer eso".



"El derecho a la protesta lo vamos a respetar mientras ustedes respeten el derecho a la circulación. Sean gentiles no quiero usar la fuerza. Esta avenida no la pueden bloquear", dijo el comandante departamental de la Policía en Beni, Fernando Barrientos.