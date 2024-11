Policía busca el cuerpo de la quinta víctima de Pucamayu, pertenece al militar que enterraron vivo

Según Aguilera, Cristhian Serna, exmilitar, habría ofrecido dos fusiles a comunarios a Bs 27.800 ; sin embargo, la entrega no fue concretada porque no tenía el armamento, fue así que el grupo de comunarios lo convocó argumentando que había más interesados en comprar armas.

“Uno por uno yo he sacado del auto, primero saqué a Tadhashy, le di un disparo y se ha botado al suelo, luego el otro militar jubilado que llegó con las señoras le di otro disparo (Juan Carlos), después a la señora pequeña le he disparo en su cabeza, luego a la otra señora que era más alta, también le he dado un disparo. En eso la gente ha llegado, hemos cavado un hueco grande, ahí les hemos metido a los cuatro en el hueco y luego les he quemado, después con tierra hemos tapado”, relató el sindicado a la Policía.