Policía busca hace ocho días a las agresoras de Muriel y hay observaciones por detenciones

El jefe policial señaló que esas personas están identificadas y anticipó que no develará el nombre de esas personas para no entorpecer las investigaciones. El abogado Martín Camacho, que atendió la causa, dijo que las personas detenidas tampoco conocen a las mujeres buscadas.

“La mayoría no se conocen entre sí. Entonces, no hay los elementos necesarios para establecer que hubo una planificación. No se han individualizado las faltas”, señaló Camacho, quien aclaró que no todos estaban allí en el momento de los sucesos violentos.