Policía desvirtúa que hombre fuera enterrado como ‘sullu’ en Patacamaya

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desvirtuó que en Patacamaya (La Paz) se hubiera intentado enterrar a un hombre como ‘sullu’ (feto de llama). El caso sigue abierto, pero el denunciante no se volvió a presentar.

Ahora la investigación sigue su curso, pero la supuesta víctima no se volvió a presentar a dependencias policiales ni dio mayores detalles del hecho, aspecto que dificulta las indagaciones.

“Se ha apersonado, ha dado a conocer la presunta comisión del hecho, pero desde entonces no ha complementado. Esta persona no se ha apersonado, no ha brindado mayor información”, acotó el uniformado.