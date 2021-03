Policía detiene a Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala

Escucha esta nota aquí





Las aprehensiones por el supuesto caso de “Golpe de Estado” en contra del Gobierno del expresidente Evo Morales continúan. La noche de este sábado un grupo de efectivos fuertemente armado detuvo a Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Molina se encontraba en casa de uno de sus familiares en Cochabamba, fue llevado a un lugar desconocido hasta el momento, según Milena Soto, otro de las líderes de RJC, quien además señaló que los integrantes de la agrupación están tratando de dar con el paradero de su compañero.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar como los efectivos actúan con agresividad y agreden a una persona que estaba acompañando a Molina en el momento de su aprehensión y que trataba de grabar el hecho.

En una entrevista concedida al portal opinión.com.bo, el propietario del domicilio donde detuvieron a Molina, explicó que los policías intervinieron su casa sin ninguna notificación y que incluso usaron sus armas de fuego.

Debido a ese accionar, el amigo de Molina realizará una denuncia por lo que considera un atropello a sus derechos. Dice contar con videos que respaldan sus palabras.

Cabe recordar que Molina, luego de la victoria del MAS en las elecciones generales del año pasado, exteriorizó su preocupación indicando que su vida se encontraba "en riesgo".

"Lamentablemente, aún me siguen persiguiendo. poniendo en peligro mi vida. Es triste lo que hacen los políticos con el pueblo. aún más con los que jamás nos vendimos. Debo precautelar mi vida y la seguridad de todos. No me estoy escapando, simplemente les doy ventaja. Porque nosotros no nos cansamos ni nos rendimos", dijo. Esto fue confirmado por Soto, que indicó que otros integrantes de RJC se encuentran en la misma situación.