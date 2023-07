Policía entrega camión robado a chileno y busca a los responsables; uno de ellos organizó una fiesta de 4 días en 2021

La mujer señaló que su papá está esperanzado con volver a su vida cotidiana y que piensa que pronto volverá a caminar y trabajar en su camión. Al tener 60 años, sabe que ser un trabajador dependiente no es una opción, por lo que no dudó en trasladarse hasta Bolivia para recupera r su herramienta de trabajo, contó su hija. El camión le fue robado en su domicilio de Calama, el pasado 1 de julio.

“Quiero solicitar muy expresamente al presidente Boric, a la ministra del Interior: Más resguardo de nuestras zonas fronterizas. No podemos repetir esta situación que nos acaba de pasar con un comunero ollagüeno. Él por ir a buscar su camión que fue robado, (no puede ser que) tenga que estar hoy día hospitalizado en Oruro. Hoy, de manera particular, me estoy trasladando hacia la ciudad de Oruro para prestar el apoyo necesario tanto para la familia del señor Mario Bello como para la familia del señor Luis Anza”, manifestó Flores.