Policía investiga uso de adolescentes por narcotraficantes, tras rescate de dos menores en Sacaba

La presencia de dos menores de edad durante varios días en la comunidad de Korihuma, del municipio de Sacaba (Cochabamba), alertó a los pobladores y reportaron a las autoridades que una niña desconocida y otro adolescente se encontraban de forma sospechosa en el lugar. Esto llevó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la Policía a llegar al inmueble y descubrir que la adolescente era la que estaba siendo buscada en Yapacaní pues había sido reportada como desaparecida, además que en el lugar se embalaba droga.

El jefe de Género de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Jimmy Postigo, indicó que, en la comunidad, distante a 15 minutos de Sacaba, se encontró a dos menores de 13 y 17 años, además en sus celulares se halló fotografías de sustancias controladas embaladas en forma de ladrillos.

"Los dirigentes vecinales, al percatarse del hecho, advirtieron a la Policía para que se haga un operativo de intervención al domicilio específico donde se estaría realizando la sustancia controlada. En el lugar se aprehendió a tres personas", dijo en entrevista con Unitel.

Sobre el caso específico, las autoridades investigan si existe un grado de participación de los dos menores de edad en la elaboración y comercialización de la droga, además, se indaga si el adolescente de 17 años, que presuntamente era pareja de la menor de 13 años, la trasladó desde Yapacaní hasta Cochabamba.

"El tema es delicado, en Yapacaní se había sacado el aviso de búsqueda y extravío de la menor de 13 años, como establece la normativa, y de la misma manera se había procedido con la denuncia por Trata y Tráfico. Por estas razones el adolescente tendrá nomás que ser puesto a conocimiento de la autoridad judicial", señaló Postigo.

La muchacha manifestó, en primera instancia, que no tenía ningún tipo de participación con la producción y acopio de la droga; sin embargo, Postigo dijo que serán las investigaciones policiales las que aclaren esa situación.

"Lo que están haciendo los carteles vinculados al narcotráfico es reclutar a menores de edad para hacer el microtráfico de las sustancias. Si bien, este es el primer caso en esta gestión, llama la atención que menores a partir de 14 años, que son inimputables ante la ley, están siendo reclutados para hacer que trabajen en las redes delictivas", manifestó Postigo.

LA DENUNCIA

En el municipio de Yapacaní, provincia Ichilo, los padres de la menor de 13 años sentaron la denuncia por desaparición de su hija, pues no había regresado a su casa desde el viernes 13 de mayo. Tras pasar los días lograron contactarse con la adolescente mediante el celular que se llevó de su madre, les decía que estaba en Oruro y que no podía dar detalles de la actividad que hacía, pues era "peligrosa".

La información causó más preocupación a la familia, que exigía la búsqueda de la adolescente. En tanto, sus compañeros de colegio, al ver que la madre y las autoridades llegaron hasta el colegio, confesaron que a la muchacha la habían recogido desde la plaza de Yapacaní y que aparentemente se iría por dos años. Sus amigos también dijeron que una persona mayor fue la que se la llevó, teniendo ya planificado su viaje.

"Entendemos que la menor de 13 años se había escapado con el adolescente de 17, con quien tendría una relación sentimental y estaban hospedados en un domicilio donde manifestaron que se elaboraba la sustancia controlada", dijo Postigo.





