Policía reprime vigilia, pese a promesa de no agresión y suman seis días de violencia

“Que la población entienda que no queremos violencia en las calles de Santa Cruz; la Policía no quiere hechos de violencia; la Policía no va a generar confrontación”. Esa fue la declaración que hizo el subcomandante Edson Claure, quien se comprometió a no reprimir las manifestaciones de protesta y menos la vigila que comenzó cerca del mediodía de ayer tras una multitudinaria marcha protagonizada por mujeres.