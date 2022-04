Policía vinculada a atraco en Santa Cruz fue secretaria de Aguilera y este niega protección

Escucha esta nota aquí

La subteniente, Lizett Condori, implicada en el atraco a un empresario cañero en Santa Cruz, desempeñó el cargo de asesora del actual comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera. El jefe policial justificó esa designación con los logros de la oficial egresada en Argentina y negó que exista protección a su subalterna.





“Ella es egresada de Argentina, y todos los primeros, por tradición, se quedan en el Comando”, justificó el general Aguilera, quien además explicó que la pareja de esta oficial nunca perteneció a la Policía Boliviana.





Condori está involucrada en un atraco suscitado el 15 de abril en el departamento de Santa Cruz, según documentación a la que accedió EL DEBER, y antes de formar parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba fue asesora personal 2, del Comandante General, ejerciendo como secretaria personal de la primera autoridad Policial en La Paz.





El jefe policial dijo que el hecho que la oficial sindicada en el atraco haya trabajado en estas oficinas no tiene ninguna relación. “Quienes la aprehendieron fueron policías, entonces no se puede decir que se esté encubriendo a nadie, que haya estado destinada al Comando General o la Felcc no tiene ninguna relación con el hecho delictivo”, argumentó.





Sin embargo, la normativa policial vigente refiere que un oficial recién egresado debe cumplir servicios de patrullaje. El reglamento de Plan de Carrera de la Policía Boliviana, en el titulo II, capitulo 1 artículos 38 y 39, refieren que un policial con el grado de subteniente, durante los primeros años debe realizar patrullajes a pie, con rotación en distintos distritos policiales en La Paz, y posteriormente en otros departamentos. Los años posteriores deberán brindar servicios en patrullaje.





Aprehendida





La subteniente Lizett Condori fue aprehendida el 19 de abril en Cochabamba, la operación estuvo a cargo de personal especializado de la Felcc Santa Cruz, destinados a este cometido mediante un memorándum 382/2022. El operativo lo dirigió un capitán de la Policía.





Según el reporte policial, la subteniente y su pareja, quien se encuentra prófuga y sobre el que pesa una orden de aprehensión, fueron plenamente identificados como actores del atraco suscitado el 15 de abril en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia, donde habrían sustraído Bs 50 mil. Se logró dar con la identidad de ambos, tras haber identificado el vehículo en el que los antisociales operaron.





“El trabajo de campo en base a imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble logró identificar al vehículo que participa del hecho delictivo, una camioneta color blanco marca Sang Young, con placa de control 3793 KSG. La camioneta fue entregada de manera voluntaria por la subteniente Condori y su pareja, Álvaro L. R. (prófugo)”, refiere parte del informe investigativo.





Se presume que junto a Condori habrían operado también otros tres funcionarios policiales, quienes aún no fueron identificados, sin embargo, se conoce de manera preliminar que, en las últimas horas investigadores del caso lograron aprehender a otros integrantes de la banda de antisociales que protagonizaron ese hecho.





