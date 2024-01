Policías enviados a los bloqueos rechazan almuerzo enviado en bolsas de plástico

“Breve detalle: dando cumplimiento a la orden emanada por el despachador de radio patrulla 110 Sacaba, me dirigí a la localidad de Punata Cruce Paracaya, con el almuerzo para los policías que se encuentran de servicio. En el lugar, los mismos no quisieron recoger dicho almuerzo, porque se encontraba en una bolsa y no así en platos desechables tampoco vasos para que se puedan servir dicho alimentos”, se lee en el reporte al que tuvo acceso este medio.