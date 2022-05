Ponce ante las denuncias de Arce: “No tengo miedo a los machos porque soy una mujer con los ovarios bien puestos”

Escucha esta nota aquí

“Le digo de frente, no tengo miedo a los machos porque soy mujer con los ovarios bien puestos, no tengo miedo a este diputado”, dijo este miércoles Angélica Ponce, directora de la Autoridad de la Madre Tierra, ante las dos denuncias penales presentadas por el asambleísta del MAS, Héctor Arce.

La funcionaria aseguró que no se dejará amedrentar y ratificó que es necesaria una renovación en los liderazgos en el oficialismo. Se trata de la dirigente que en su momento llamó “machista a Evo Morales y criticó la falta de alternancia en el “instrumento político”.

“No les tengo miedo, no le tengo miedo a nadie (…) Seguramente estarán pensando en hacerme desaparecer, matarme, después de presentar estas denuncias. Aquí hay machismo pleno, con rabia, con codicia, con odio, para realizar esta arremetida en mi contra”, acotó.

Arce presentó dos acusaciones contra la autoridad por el despido injustificado de una funcionaria embarazada y por presuntos viajes personales con recursos del Estado, bajo los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y uso indebido de influencias.

Sus declaraciones: (Video I Detrás de la Verdad)





“Antes de llegar al MAS este tipo ya era funcionario, fue con el MAS y con la derecha, siempre ha sido funcionario público. Quieren dañar mi imagen porque les he dicho sus verdades en su cara”, acotó Ponce.

Dijo que no tiene abogados, que buscará a alguien que la defienda y ratificó que no tiene “cola que me pisen”, porque fue dirigente y defendió a Evo hace años, pero ahora continuará abogando “por mi pueblo y no por una persona”.