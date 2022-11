Ponchos Rojos niegan cerco a Santa Cruz por parte de su organización y llaman 'ponchos azules' a quienes anunciaron esta medida

El comandante de los Ponchos Rojos, Ruddy Condori, negó que la organización a su cargo esté organizando un cerco a Santa Cruz como señaló Ovidio Mamani, quien no representaría a ningún sector de la provincia Omasuyos y que actualmente se identifica como miembro de la Federación Lago Cordillera.

"La conferencia de prensa que se dio (el día lunes) en la plaza Murillo no es representación de los Ponchos Rojos. En la provincia Omasuyos decían esos son los ponchos azules porque representan a un determinado partido político. (...) Esa es la postura de las centrales agrarias del municipio de Huatajata, Soncachi Chico, cantón Sancajahuira y cantón Compi Tauca de donde sería este dirigente, pero no de los Ponchos Rojos", sostuvo Condori.

El lunes, Mamani, en una rueda de prensa acompañado de varios comunarios, aseguró que no permitirán ninguna "desestabilización" contra el Gobierno por lo que se declararon "en combate" y ya no en estado de emergencia.

"Muy pronto vamos a planificar, porque la guerra avisada no mata, para cercar Santa Cruz ya estamos preparados y Fernando Camacho es muy difícil que vuelva a llegar a La Paz , pedimos la renuncia y cárcel para los golpistas", manifestó.

Ovidio Mamani adelantó que pronto escoltarán al presidente y vicepresidente con caballos y escudos para cuidar la Casa Grande del Pueblo. También informó que llegarán a la capital cruceña en 120 buses y armados con escudos y palos, solo esperan el llamado de la Csutcb, a la cabeza de Ever Rojas.

El comandante de los Ponchos Rojos aclaró que cualquier postura que emitan sobre el paro indefinido y la coyuntura política del país será determinada en ampliados y reuniones ordinarias, pero no por la opinión de una persona.

"Hace daño el paro, pero debemos ver la raíz del problema. El Gobierno debe ser serio y entendemos que en marzo y abril anunció una fecha para la realización del censo, que explique el Gobierno por qué no lo hizo", sentenció.