Ponen en jaque al hijo del Mallku y peligra su candidatura

Escucha esta nota aquí

Santos Quispe, ahora candidato de la alianza Jallalla La Paz a la Gobernación de La Paz, no renunció a su cargo en un centro de salud que depende de la misma gobernación y eso fue suficiente para que sea demandado y podría ser inhabilitado como candidato.





“Hemos presentado cuatro normas jurídicas y hoy presentamos la demanda formal de inhabilitación acompañando las pruebas en documentos originales, como la certificación de que sigue trabajando en el Sedes y no ha presentado la renuncia”, dijo el demandante del caso Édgar Ramos, actual candidato a Asambleísta Departamental y ex director de Comunicación de la Gobernación de La Paz.





El candidato a Gobernador de Jallalla La Paz era el ex dirigente campesino, Felipe Quispe Huanca, el “Mallku”; pero falleció el 19 de enero. El 3 de febrero su hijo, Santos Quispe era presentado como el reemplazante en la candidatura. Pasaron más de dos semanas desde esa presentación y Quispe sigue figurando en las planillas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz como funcionario.





Pero el delegado de Jallalla, Leopoldo Chui amenazó con procesar penalmente tanto al actual Gobernador, Félix Patzi como a su exfuncionario Édgar Ramos. Dijo que la obtención de la prueba que presentaron ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz es ilícita porque el Sedes depende de la Gobernación y el denunciante tiene todos los mecanismos para acusar a Santos Quispe.





Chui no fue categórico y no supo responder sobre si Quispe sigue siendo funcionario del Sedes y si presentó renuncia cuando fue registrado como candidato el 3 de febrero. “El TED verificó los documentos cruzó los datos con las entidades estatales, entonces no observó nada al candidato”, justificó Chui.





El informe de esta institución es del 17 de febrero, señala que revisaron los archivos y verificaron que Santos Quispe es funcionario desde el 4 de noviembre de 2016 y que hasta el momento no presentó su renuncia al cargo de “auxiliar de enfermería”, en un centro de salud de la ciudad de La Paz.





El plazo para la presentación de demandas de inhabilitación contra las candidaturas ante los tribunales electorales departamentales vence hoy y los TED de todo el país procederán a revisar las demandas la siguiente semana.





Entretanto, el candidato seguía desarrollando su campaña sin ninguna preocupación y realizó las dos caminatas y una concentración en la ciudad de El Alto. En su discurso, minimizó la demanda, “(Felix) Patzi quiere inhabilitarme, yo le pregunto a Patzi, qué ha hecho en esos días del conflicto, usted se ha vendido a Jeanine Áñez por eso nunca pareció, nunca estaba con nosotros”, dijo Quispe