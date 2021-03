Por abandono de funciones, la Policía da de baja al exdirector nacional de la Felcc

Escucha esta nota aquí

El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, fue dado de baja definitiva por abandonar sus funciones. Fue el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía que emitió la determinación la tarde de este viernes.

De acuerdo a la resolución administrativa, la sanción establece la baja definitiva sin derecho a reincorporación por "por la transgresión al artículo 14, numeral 9 de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana".

El artículo mencionado, se aplica cuando un efectivo policial abandona su destino o no asiste a desempeñar sus funciones por más de tres días consecutivos.

Sobre el tema, el abogado del exjefe policial, Alberto Morales, dijo Erbol que Rojas no fue notificado por el proceso que se le seguía por lo que calificó de “abuso” la determinación del Tribunal Disciplinario.

Morales explicó que el coronel Rojas presentó una solicitud de permiso por el tema de salud y refugio político.

Investigación

El exjefe policial es procesado por la presunta manipulación de investigaciones, la desaparición de la libreta de servicio militar de Evo Morales y legitimación de ganancias ilícitas, en un caso que también involucra a su esposa.



Rojas era cercano al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que incluso abogó por él en un cruce que tuvo, en noviembre del pasado año, con el actual jefe nacional de la Policía, Jhonny Aguilera.

Murillo sostuvo en aquel entonces , que desde que se iniciaron las investigaciones sobre el caso de los certificados falsos, el coronel Aguilera inició una “cacería de brujas” contra el exdirector de la Felcc, Iván Rojas, y luego contra él.



Aguilera, entre otras cosas, le respondió: “El señor Murillo ha sido el más nefasto ministro de Gobierno que ha tenido la Policía Boliviana, pues ha intentado a lo largo de este tiempo, no solamente descabezar la institucionalidad de la Policía, sino promover a sus amigos en cargos de responsabilidad. Siendo yo el tercero del curso durante tres meses no me dio ningún destino, aduciendo que yo era masista”.

