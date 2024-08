Por deuda de Bs 20.000, hermano de Huaytari llama "malagradecido" al presidente de Diputados

"Hijo, ¿dónde estás? Estoy caminando, llorando, sin comer. Estoy sin plata, fiándome. Ya no tengo ni para pagar la luz, ni la agua. Me miras como si no fuera tu familia. La gente me están diciendo de todo: 'que tu hijo es ratero', 'que todos tus hermanos van a entrar a la cárcel'. Me siento muy mal".