Por el “chanchullo” de la senadora Arce, piden que se anule todo el proceso de evaluación a postulantes

Después de que la senadora Patricia Arce, del MAS, fue filmada ayudando en las respuestas con señas al postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Carlos Ortiz Quezada, la diputada 'arcista' Deysi Choque, pidió con nota escrita a la Comisión Mixta de Constitución, que anule todo el proceso de evaluación oral a los postulantes del TCP y también del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La legisladora argumentó que con la acción de su colega Arce, quedó en duda la transparencia de toda la evaluación. Es por ello que presentó una nota al presidente de dicha comisión mixta, el senador también del MAS, Miguel Rejas.

“Pedir la anulación de todo el proceso de evaluación. Que no se asuste la gente y que no le mientan al pueblo de que queremos anular las elecciones (judiciales). Si no más bien, que se pueda repetir el proceso (examen oral) que lleva entre cinco a seis días”, planteó la parlamentaria cruceña minutos antes de dejar su carta en ventanilla única de Diputados.

Choque agregó que así como Arce ayudó al postulante Carlos Ortiz Quezada, pudo también ayudar con “chanchullo” a otros aspirantes al TSJ o al TCP. Es decir, cree que todo el proceso queda manchado y la duda recae sobre todos los postulantes.

“No sabemos si hay más postulantes que sacaron 100 (puntos) con ayudita, con chanchullo. Y si alguien se sacó cien sin chanchullo también está en entredicho por culpa de esta situación”, argumentó.

El martes se viralizó un video que muestra a la senadora Arce haciendo disimuladas señas con su bolígrafo en medio del examen oral al postulante Carlos Ortiz Quezada, mientras éste escucha las preguntas leídas por el diputado Juan Jáuregui.

En medio de movimientos en su silla que denotan algo de incomodidad y nerviosismo, Arce dibuja en el aire lo que parece ser una letra “c”. Minutos después también con el bolígrafo dibuja claramente sobre la mesa la letra “b”, y coincidentemente, el postulante responde con esas opciones de letras a las preguntas que le formula Jáuregui.

La senadora Arce, en su descargo, aseguró que ni siquiera conoce al postulante Ortiz y que no es “tan tonta” como para ayudar a alguien teniendo cámaras que graban todo el proceso, menos a alguien que no conoce. Pidió más bien que se dejen de “tonteras”.

“No tengo temor porque ni siquiera lo conozco al señor. Sería bueno que saquen el video completo, si el señor me estaba mirando, no me estaba mirando. No sé de dónde es el señor (…) Yo creo que ya basta, de verdad, déjense de tonteras, y lo único que pido es que dejen que se lleve a cabo estas elecciones”, dijo Arce.

En el Parlamento, nadie le creyó.

Este miércoles, no sólo protestaron parlamentarios, sino también analistas y dirigentes de organizaciones sociales, quienes lanzaron duras críticas al rol de los actuales legisladores.

“Si está tan cansada y aburrida de este largo proceso de preselección, que renuncie a su cargo y que se vaya. En el Parlamento se está definiendo quiénes podrían ser las futuras autoridades que estén a cargo de la justicia en nuestro país”, protestó el abogado Williams Bascopé.

En tanto, el diputado suplente Rolando Cuéllar también del MAS, informó que mediante nota escrita al senador Rejas, pidió que la senadora Arce sea apartada de esta comisión, por ayudar al postulante Ortiz Quezada. Además que la evaluación de este aspirante se anule.

“No puede haber senadores o diputados favoreciendo a postulantes y politizar este proceso”, dijo Cuéllar. En caso de que no se aleje de la Comisión Mixta a la senadora Arce, su colega Cuéllar afirmó que presentará una denuncia penal en el Ministerio Público y la acusará por la presunta comisión de incumplimiento de deberes, entre otros delitos.

Sobre el pedido de anular el examen del postulante Ortiz Quezada, el diputado Jáuregui descartó esa posibilidad y blindó al aspirante bajo el argumento que no es posible realizar esa acción mientras no se realice una investigación sobre el hecho.

Calificó como “un incidente” lo ocurrido con su colega, con quien a pesar que tiene muchas diferencias, según él, no se unirá a la ola de críticas contra la senadora cochabambina y ex alcaldesa de Vinto.

“Yo no voy a hacer leña del árbol caído (…) ustedes saben que tengo una serie de elementos conflictivos con la señora, pero está trabajando conmigo, a mi lado, desde el viernes. Yo no me he podido percatar de lo que se denuncia”, dijo Jáuregui.