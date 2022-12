Por la división, parte del MAS y los opositores ven que el partido va hacia la fractura

El fin de semana el partido celebró el 17 aniversario de la victoria del MAS en 2005. Los dos grandes ausentes fueron precisamente los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca. Evo Morales los atacó: “Escuchamos que dicen que algunos compañeros son del ala radical. De frente: somos radicales y así nacimos. Los que no son radicales son conservadores, son vendepatrias y están con el enemigo”, aseveró.

El senador Félix Ajpi, identificado con el ala renovadora, señaló que presidente y vicepresidente debían cumplir “con actividades relacionadas con batallar con los efectos de la sequía, de la sexta ola del covid-19, por eso no fueron. No somos vendepatrias, ni renovadores, yo ya he pasado los 60 años, tengo que dar paso a las nuevas generaciones”.