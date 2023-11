Por primera vez, Evo desafía a Arce ir a las primarias en el MAS

En su programa semanal en radio Kausachun Coca, Evo Morales, abrió la posibilidad de que en las elecciones generales de 2025 "gane la derecha", pero que si eso ocurre será culpa del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Además, acepta que el mandatario sea su oponente en una eventual elección primaria dentro del MAS, que se realizaría en 2024, pero le pidió que defina si irá con el instrumento político o con el Partido Socialista-1 (PS-1).

Sin dejar su discurso agresivo, se notó un expresidente más preocupado por la profunda división en su partido y por eso comienza a retroceder. De hecho el sábado, luego de que el Tribunal Supremo Electoral definió ratificar la nulidad del congreso de Lauka Ñ, fue él quien impuso atrasar los bloqueos de caminos como medidas de presión.

Segundo, hasta ahora sostuvo que ni el presidente ni el vicepresidente pueden presentarse como candidatos a las elecciones de 2025, porque el reglamento exige que el postulante tenga más de 10 años de antigüedad, pero ayer sorprendió al retroceder también en eso.

"Que el Lucho diga voy a ser candidato, y que no hagan campaña por debajo y que Lucho defina si va con el PS-1. Tiene derecho. David Choquehuanca lo mismo, tiene su frente amplio, que diga que quiere ser candidato en base al Tercer Sistema. Que digan si es que nos van a quitar el MAS. Ahora, si quiere ser candidato (del MAS), vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado (CPE), vamos a las primarias. Yo voy de frente, me defiendo dando la cara, no por redes ni por panfletos", disparó Morales.

Con ese marco, aseguró que ante la división del MAS, puede ocurrir lo peor. "Si en las elecciones de 2025 la derecha gana, será la culpa de Lucho y David. Algunos ejemplos hay, confederaciones divididas, bancadas divididas, corrupción, protección al narcotráfico. Ahí viene la Sonia (Ministro de Gobierno), no hay dólar, no hay plata para pagar el diésel. Les sugerí que compren crudo, vamos a ahorrar el 50% de la subvención. No hay iniciativas".

Parafraseó; sin embargo, al comunicador cruceño, Carlos Valverde. "Dijo que Lucho sirve para ser mandado no para mandar. Yo ratifico, inclusive como cajero. No tenía políticas, era bueno para sacar impuestos en año electoral. Ahora me doy cuenta, era para perjudicar a Evo presidente".



