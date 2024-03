¿Por qué ofrendaron a la Pachamama a una joven madre en La Paz?

Ese día, Shirley recibió una llamada de su amiga Pamela R. Q., que trabajaba como yatiri en la avenida Panorámica de la ciudad de El Alto, quien la citó con urgencia a su negocio. La víctima acudió al lugar, donde la espera Pamela y su esposo Wilfredo V. M. y desde esa fecha no se supo más de su paradero.

Sin embargo, en este caso no se ofrendó a un animal, sino la vida de una mujer de 25 años, que dejó a dos hijos en la orfandad, uno de dos y el otro de cuatro años de edad.

Además, durante el juicio oral que se desarrolló este viernes, también se sentenció a dos años de cárcel Iveth R. C. y Juan R. C., quienes son familiares de Pamela y fueron acusados por el delito de encubrimiento porque conocían de la desaparición de Shirley, pero no denunciaron a la Policía.