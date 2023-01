¿Por qué se marcha en Bolivia? analistas ven una justicia cuestionada y abusos de poder

"La marcha no es por el gobernador Camacho. Es por muchas cosas, de las que muchos sectores están cansados. Es por el abuso de poder , por que no se han solucionado los problemas del país; por que sigue habiendo el nivel de persecución política en la que el Gobierno utiliza a la Policía, Ministerio Público y la administración de justicia”, manifiesta el analista Paúl Coca.

Además sostiene que “se está viendo que la democracia ha disminuido mucho". Aclara, eso sí, que "democracia no es solamente ir a votar para elegir un candidato, se ve en que las personas no se sienten representadas; en que no hay respeto a las personas que piensan diferente”.