"Por seguridad", juez dispone que la audiencia cautelar de Pumari sea en Llallagua a las 16:00

La audiencia cautelar en contra del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari se realizará este sábado a las 16:00 en el municipio de Llallagua, con la finalidad de precautelar el desarrollo normal de la audiencia. Se lo acusa de la supuesta comisión de delitos electorales.



“Se tiene presente la resolución de imputación formal y aplicación de medida cautelar de fecha 10 de diciembre de 2021, emitida por los fiscales Mauricio Herlan Castro, Odalys Serrano y Gabriela Quintana”, presentada ante el juzgado de Instrucción en lo penal número uno de Potosí y dentro de la etapa preparatoria del proceso seguido por el Ministerio Público en contra de Marco Antonio Pumari por la supuesta comisión de delitos electorales”, reza el documento de citación.

Por ello señala audiencia el sábado 11 a las 16:00 horas, “considerando las especiales circunstancias del caso y tomando en cuenta de que en el Tribunal Supremo de Justicia de Potosí no se cuenta con suficiente resguardo policial, se dispone que dicha audiencia se realice en el edificio judicial del Municipio de Llallagua, esto con la finalidad de precautelar el desarrollo normal de la audiencia así como la de evitar daños a la infraestructura del edificio judicial y a las partes que asistan a la audiencia señalada", indica.

Pumari fue arrestado el jueves por la noche. El Comité Cívico Potosinista denunció que había desaparecido. Horas después la Policía informó que se encontraba en la población de Betanzos y que había sido aprehendido. Hoy por la mañana se conoció que fue trasladado hasta el centro minero para su audiencia.

El documento le comunica al comandante de la Policía de Potosí y de la FELCC para disponer el traslado del imputado a la audiencia señalada.



El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que en este caso no hubo "ninguna afectación al debido proceso, no ha habido desaparición de ciudadanos, no ha habido ninguna afectación a los derechos humanos de ninguna de las personas que están siendo sometidas a un proceso penal”, afirmó Lima este viernes.

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, insistió en que “vamos a pedir justicia y eso es lo que se ha hecho. Han visto. Han debido escuchar. Ya se ha cazado a uno de los delincuentes, a (Marco) Pumari desde Potosí. Ahí vamos con el segundo. El segundo de muchos. Está (Luis Fernando) Camacho. Está (Jorge) Tuto Quiroga. Está (Carlos) Mesa. Está (Samuel) Doria Medina y están muchos otros”, dijo García a sus bases en la inauguración del congreso departamental del MAS en Pando.

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho expresó: “Rechazamos enérgicamente la intervención policial a Potosí y el apresamiento de Marco Pumari. Con este acto, el gobierno de Luis Arce da un paso propio de las peores dictaduras de antes”, cuestionó la máxima autoridad del departamento cruceño.

El jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, criticó la acción violenta de la Policía y la vulneración de los derechos humanos de Pumari. “El conjunto de lo que ha vivido Potosí en las últimas horas sumando aquellos de la semana pasadas, muestra una vez más, como ocurrió en el Gobierno de Evo Morales, que Potosí es un blanco de acción represiva y violenta del MAS de manera sistemática”, dijo Mesa en un mensaje grabado.

Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), en una carta firmada con Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, realizó una denuncia pública internacional ante el Comité Contra la Tortura del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, donde condena los hechos ocurridos la noche del jueves en Potosí, donde la Policía detuvo a Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y excandidato a la vicepresidencia de la alianza Creemos.