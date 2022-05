Por Twitter Del Castillo proclama “unidad” y Evo arremete de nuevo contra el ministro

Escucha esta nota aquí

El expresidente Evo Morales tiene una fijación contra el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, que rechaza todas las declaraciones que lanza el dignatario de Estado. Este lunes la autoridad publicó un tuit con el título “unidad” y puso una foto de los tres líderes del MAS; este martes el ex presidente le respondió con otro tuit.





“Estamos en política por convicción y no por ambición. La unidad se construye con acciones y no con declaraciones”, publicó Morales en su cuenta Twitter en una abierta respuesta al ministro que más cuestiona.





Desde agosto de 2021, cuando se realizó el congreso del MAS, Morales arremetió contra el ministro de quien pidió públicamente su renuncia. Critica todas sus acciones al frente de ese despacho y lanza acusaciones de coordinación con la DEA.





El ministro, hasta el momento, logró capear todos los ataques de Morales, desde la interpelación que plantearon los diputados del El Alto, la desaprobación de parte de la bancada del MAS y el pedido abierto de renuncia.





El 1 de mayo, el ministro publicó una columna de opinión en el periódico gubernamental en la que aseguró que en todos los partidos convergían distintas corrientes políticas, esa afirmación provocó la reacción de Morales, quien lo acusó de intentar “derechizar” el MAS y remató su crítica pidiendo al ministro formar su propio partido.





Sin embargo, Del Castillo no se dio por aludido y dijo que Morales no mencionó su nombre cuando pidió formar su propio partido. Este lunes publicó un dibujo de los tres principales conductores del Gobierno y del MAS, pero no fue suficiente.





Por si fuera poco, dos diputados del MAS, el 13 de mayo, presentaron una demanda penal contra el ministro por una resolución que dispuso el pago de salarios a cadetes de la Academia de Policías sin que se hubieran graduado.