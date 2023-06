Posesión de Del Castillo: "Verdadero plan negro", "puñalada por la espalda" y "complot contra el Gobierno" de Arce fueron algunas de las acusaciones

"Son ellos los que tienen un plan negro . Los traidores son ustedes, se aliaron con nuestros verdugos, con quienes mataron a más de 30 de nuestros hermanos. Uds son los que tienen un plan negro”, espetó en clara alusión a los 'evistas' que lo censuraron. “Aquel señor que vimos ingresar al palacio el año 2005 ganando con más del 50% de votos, con una mochila llena de esperanzas, hoy, lamentablemente es un hombre totalmente cambiado, duele que día a día digan que no somos militantes del MAS, que no tenemos carnet (muestra el suyo). N osotros no vamos a militar por una persona, entramos a militar porque realmente creemos en nuestra revolución democrática y cultural”, dijo ante la algarabía de los asistentes.

“El pueblo no está dividido el pueblo está con su gobierno, el pueblo sigue firme con su gobierno y no va a permitir que sectores mezquinos e interés particular de una persona acaben con todo (…), el MAS-IPSP, para quien no quiera verlo, no es de una persona, es de todas estas organizaciones sociales que están presentes”, lanzó su indirecta. “Hoy, le guste a quien le guste, el conductor de la revolución es el presidente Luis Arce. Y él está cumpliendo”, remató.