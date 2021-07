Postergan la declaración de José Antonio Quiroga por el caso del supuesto 'golpe'

Escucha esta nota aquí

El coordinador político del frente opositor Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, llegó la mañana de este jueves a las oficinas al Ministerio Público para prestar declaración en calidad de testigo por el supuesto 'golpe de Estado', pero una hora después se dio a conocer que la audiencia tuvo que ser suspendida debido al cabio de agenda de la Fiscalía.

Todavía no hay una nueva fecha de citación de Quiroga, que llegó hasta el lugar acompañado de Carlos Mesa, líder de CC, quien ha manifestado públicamente el rechazo ante esta citación y expuesto que la justicia hostiga a su agrupación política.

En las investigaciones del caso, Quiroga es mencionado como un supuesto participante de los diálogos de 2019 de cara a la sucesión constitucional. Entretanto, Quiroga evitó adelantar su testimonio, pero señaló que su intención era declarar. No obstante, consideró que este proceso es un “caso fabricado armado artificialmente”, aunque cumplirá con lo que dispone la ley.

"Me presenté para declarar, sin embargo, se ha suspendido la sesión. No me han dado una explicación. Solo que han cambiado su agenda y que van a volver a citarme", precisó el coordinador de CC. Agregó que este asunto es un caso fabricado, pero que cumplirá siempre que lo convoquen, en apego a la Ley.

El pasado 17 de junio, el propio Carlos Mesa fue notificado por el mismo caso y se acogió a su derecho al silencio al considerar que este proceso penal "no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas 'aparentes”.

