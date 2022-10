“Postergar el censo es avalar una irresponsabilidad del INE que no hizo su trabajo en tantos años”

Lo que ocurre es cuando pasan y se ve que hay mucha improvisación en la conducción del Instituto Nacional de Estadística y al final de cuentas no hay un responsable que se haga cargo de este conflicto, nacen las especulaciones y surgen muchas dudas. Establecen o dicen que el Gobierno no quiere hacer censo para no tener una información actualizada que le puede generar conflictos posteriores en la reconfiguración parlamentaria. Yo quiero todavía mantenerme en mi posición de que el INE fue ineficiente, fue inepto, o como usted decía, han tenido 10 años para planificar y organizar este censo y no lo han hecho. Y fíjese que nos decían hace poco tiempo que la boleta censal estaba avanzada en un 98% y que la actualización cartográfica estaba en un 62%; el día viernes en la información que hemos recibido, el ministro de Planificación ha manifestado que en la actualización cartográfica se ha avanzado en un 28%, solo para dar un ejemplo.