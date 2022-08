Potosí acuerda censo ‘técnico’ e insiste en realizarlo un día hábil

El Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Planificación del Desarrollo y cuatro autoridades potosinas acordaron impulsar un proceso censal netamente técnico que garantice “resultados de calidad”. Aunque el Consejo de Autonomías solicitó que el Censo de Población y Vivienda se realice un fin de semana, la Universidad Tomás Frías insistió que la encuesta se realice un día hábil entre lunes y viernes.



“Se ha aclarado algunos términos y se ha consensuado que el censo debe tener un carácter técnico. El censo debe llevarse un día particular porque en el anterior censo hubo una migración de 70.000 ciudadanos y eso nos hizo daño. Ahora podría ser una migración de 90.000 lo cual puede repercutir en la coparticipación”, sostuvo el rector Pedro López.



Según la autoridad universitaria, el encuentro inició con una clase “magistral” de los técnicos.



Dentro de las resoluciones de la mesa técnica, se determinó que la universidad potosina presentará una propuesta de la actualización cartografía, pese a que el trabajo de campo ya estaba concluido en la capital, bajo los términos planteados habrá un “desfase”.



El INE se comprometió a realizar la difusión periódica de los avances censales en todas sus etapas.



Finalmente, la alcaldía puso a consideración del Gobierno un plan estratégico para atender la problemática poblacional que enfrenta ese departamento.



EL DEBER intentó comunicarse con el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, para obtener mayor información de su propuesta, sin embargo, no obtuvo respuesta.



Se conoce que no se habló sobre la fecha de realización del censo y que el INE presentó el cronograma extendido de las tres etapas del censo.



El viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, destacó la “aceptación” que hubo al cronograma del censo para 2024, planteado por el Ejecutivo, con excepción de Santa Cruz que lucha por la encuesta para 2023.



Las visitas del INE a cada departamento concluyen esta semana con Trinidad. El Gobierno logró convencer con su discurso en las regiones afines aunque no se habló de fechas y hubo denuncias de restricción de participación a las organizaciones de la sociedad civil.