Potosí: el MAS excluye a la oposición de la comisión que investigará la compra de ambulancias

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa de Potosí, conformó una comisión especial para investigar la compra irregular de 41 ambulancias por parte de la Gobernación de ese departamento. No tomó en cuenta a los asambleístas de la oposición.



La legisladora departamental Azucena Fuertes, de la alianza opositora Puka Sonqo, afirmó que el oficialismo “impuso su rodillo con el voto en favor de siete asambleístas y excluyó a las fuerzas de la oposición de un proceso de investigación, que requiere de la mayor transparencia”.

La gestión del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), está sumergida en un escándalo por el caso denominado “ambulancias fantasmas”, pues se compraron 41 ambulancias a una empresa recién creada y que no entregó esos bienes en los plazos previstos en el contrato.

“A diferencia de anteriores comisiones, el MAS se impuso. Mandan al ratón a cuidar al queso y no han permitido que otras fuerzas políticas minoritarias participen de esta comisión. Sospechamos es que se quiere tapar este escandaloso hecho de corrupción”, dijo Fuertes.

La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí sesionó de manera extraordinaria este viernes para conformar la comisión especial que investigará el proyecto, que fue diseñado para “fortalecer con ambulancias a las Redes de Salud de los Gobiernos municipales del departamento de Potosí”.

Marcial Ayali, presidente de la entidad legislativa regional, afirmó que “se planteó la participación de un miembro de las minorías en la comisión”, pero “no tuvo ningún apoyo”. Señaló que en la Asamblea existe "una sola bancada", pues para que exista alguna más debería "tener al menos cuatro asambleístas".

Los opositores le reclamaron en la sesión, porque el MAS se impuso a través del voto y, en ese marco, indicaron que existe una vulneración de derechos a la minoría legislativa.

De 32 asambleístas, 24 son del MAS. La oposición está representada por tres legisladores de PAN-Bol, tres de Alianza Social, una de MOP (Movimiento Originario Popular) y una de Puka Sunqu, que es una alianza en la que participa Unidad Nacional (UN).

Ante esta realidad, Fuertes recordó que existen dos denuncias de orden penal planteadas por este caso ante la Fiscalía. Por una parte, el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) demandó al gobernador por incumplimiento de deberes, y hay otra querella contra la empresa Estefan Logistics, que se adjudicó el contrato, pero con NIT prestado.

Presionado por las evidencias, Mamani decidió anular la compra de las 41 ambulancias y entregó la documentación de todo el proceso al viceministerio de Transparencia.

“Existen algunas cláusulas dentro del contrato, lo estamos cancelando por razones de fuerza mayor”, dijo el gobernador potosino.

El 14 de enero, una investigación de EL DEBER reveló la existencia de irregularidades en el proceso de compra en la modalidad directa de 41 ambulancias; aunque las mismas figuraban como entregadas a la Gobernación estas no ingresaron físicamente.

El monto de la compra fue de Bs 20,5 millones para las 41 unidades; pero la empresa proveedora, Estefals Logistics fue creada el 9 de septiembre de 2021, es decir, un mes antes de que la Gobernación lance la invitación directa a las empresas importadoras de vehículos.

“Eso no significa que el gobernador se lava las manos, no es así, me estoy sometiendo en mi condición de funcionario público, al igual que toda la gente que nos acompaña en nuestra gestión”, dijo el miércoles la primera autoridad departamental.