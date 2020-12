Pozo: “Si las gestiones hubieran comenzado en 2019, a estas alturas ya estaríamos vacunando”

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Édgar Pozo, afirmó este miércoles que, si las gestiones para la compra de vacunas contra el Covid-19 hubiesen comenzado en 2019, a estas alturas del año ya se estaría inmunizando a la población boliviana.

Tras la suscripción del contrato para la compra de dosis rusas Sputnik-V, la autoridad dijo: “Si lo hubiéramos iniciado, todo el tiempo, en 2019, estoy seguro que estaríamos vacunando a estas alturas. Estamos ni dos meses en gestión gubernamental y ya estamos por delante de muchos países”.

Sin embargo, prefirió no responsabilizar de eso a sus antecesores, limitándose a indicar que quizá existieron factores que evitaron concretar el contrato, que ahora será ejecutado para que lleguen al país 5.200.000 dosis.

“No vamos a entrar en ese ritmo de calificar, mis colegas médicos fueron ministros y ha debido haber algún mecanismo que evitó que concretaran la compra, nosotros sí lo estamos haciendo”, acotó el titular.

Consultado sobre la situación de la pandemia del Covid-19 hasta que lleguen las vacunas, Pozo dijo que “la explicación es que todos estos procesos de alta tecnología que requieren muy cuidadosa forma de conseguir, concretar, firmar, requiere varios meses de término”.

Dentro de su intervención, el presidente Luis Arce ya criticó que la anterior administración de Áñez no mantuviera relaciones diplomáticas con Rusia, China, Argentina y México, resaltando que no se hubiesen concretado las vacunas si la población no habría optado por cambiar de Gobierno.