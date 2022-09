Prada a Camacho: “Usted no solamente es un incapaz sino un flojo, mentiroso y sinvergüenza”

En una extensa conferencia de prensa, la autoridad no escatimó en adjetivos calificativos. Pidió al titular regional no considerar a ese departamento como su “hacienda” y creer que él es el “patrón” que puede definir quiénes son traidores o no a las causas cruceñas.

“Lo hemos señalado una vez y lo seguiremos señalando, Santa Cruz no es su hacienda y usted no es nuestro patrón, no nos va a venir a decir quién es cruceño y quién no, quién es traidor y quién no, dedíquese a hacer gestión, que es por lo que el pueblo lo eligió”, agregó Prada.