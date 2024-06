Prada culpa a Morales y dice que hay escasez de gasolina y diésel porque en su gestión no invirtió en exploración petrolera

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, volvió a referirse al expresidente Evo Morales en una entrevista con medios estatales. Le recriminó por convertirse en un “instrumento del imperio” y además le dijo que la escasez de gasolina y diésel que sufre Bolivia es porque durante su gestión, desde 2014, no invirtió en la exploración y sólo allanó seis pozos. Desde 2021 hay 28 pozos.

“Evo Morales es el mejor instrumento del Imperio. Sabe que dentro del mismo trópico de Cochabamba no todos están de acuerdo con los bloqueos, los rechazan ”, manifestó la ministra.

Dijo que las actividades de lucha contra el narcotráfico se realizan con ayuda de partidarios de Evo Morales que están cansados de la actividad ilícita. “La estrategia de Morales es utilizar como punta de lanza a otros sectores. Buscar que sean algunos grupos, porque no serán todos, él no puede aglutinar a una cantidad de sectores, por eso lo que busca es coordinar con algunos grupos de transportistas, de la familia gremial, que sean la punta de lanza en el inicio de movilizaciones para que él no se vea. Y cuando esto realmente prospere, salir a decir que son los sectores y luego sumarse, aquí estamos, nos sumamos porque apoyaremos estas reivindicaciones. Eso es lo que busca generar Evo Morales”, denunció Prada.